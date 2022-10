Glamour e solidarietà per il "Morgagni-Pierantoni": torna in Piazza la "Sfilata di moda Mercuriale"

Tutto è pronto per la terza edizione della “Sfilata di Moda Mercuriale“ che, dopo il rinvio causato dal maltempo, sarà protagonista in Piazza Saffi nella sera di venerdì, alle 21. L'evento abbina la bellezza e la creatività della moda a importanti valori civici quali l’associazionismo, la voglia di stare insieme e la solidarietà in favore dell’ospedale Pierantoni-Morgagni. Saranno oltre 40 i modelli e le modelle che sfileranno sul red carpet, accompagnati dalla verve del conduttore Andrea Vasumi, mettendo in mostra creazioni di moda affascinanti e sorprendenti.

L'organizzazione è curata da “Sport Cultura e Futuro” che, con il patrocinio del Comune di Forlì, organizza la sfilata coinvolgendo i negozi del centro storico. L’iniziativa è sostenuta dall’impegno e dalla collaborazione di numerosi stakeholder locali che hanno sposato l’evento diventando parte attiva del progetto. “Oltre agli amanti della moda, rivolgiamo un invito particolare alle famiglie, alle associazioni, agli imprenditori per una serata di ripartenza all’insegna della solidarietà”m affermano la presidente dell’associazione Sport Cultura e Futuro, Letizia Balestra, e l’assessore al Centro storico Andrea Cintorino. Hanno assicurato la partecipazione associazioni come Anffas, Amnic, Lions Club, Incontri senza barriere ed enti sportivi della città tra cui Libertas, Endas, Polisportiva Edera, Edera Atletica, Uisp, ASC, Asi, CSI, Avis Podisti. A testimoniare i valori della beneficenza saranno presenti il sindaco le principali autorità cittadine.