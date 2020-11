Gli Acquerellisti faentini partecipano alla settimana del Buon Vivere

L’Associazione Acquerellisti Faentini “Silvano Drei” è presente a fianco dell’Associazione Svagarte al Festival del Buon Vivere 2020, Forlì dal 25 al 29 novembre. L'edizione di quest'anno è intitolata "Ali di donna" ed è dedicata al tema dell'eguaglianza di genere tra uomo e donna, fondato su concetti precisi come equità, condivisione, responsabilità.

Nell’evento gli Acquerellisti saranno parte del complesso articolato intorno all’episodio “Buon Vivere” presso il Museo Ornitologico di Forlì: immagini dei lavori sul tema della figura femminile, fiori e mondo ornitologico degli artisti che hanno aderito al progetto, raccolte in un video, scorreranno facendo da sfondo all’interno di uno spettacolo teatrale al quale l’attrice Sabina Spazzoli ha allegato un testo.

Partecipano gli artisti Paola Alboni, Anna Bacchilega, Mirela Balan, Delvio (Driblo) Biserni, Giuseppina Bosi, Silvia Castrogiovanni, Rossella Civolani, Stefania Dal Molin, Pier Giorgio Drioli, Amedeo Fantinelli, Gigliola Gigli, Rolando Giovannini, Maria Christina Hamel, Giacomo Ianniello, Pietro Lenzini, Barbara Martini, Muky, Oriano Oriani, Giovanni Pastore, Paolo Rava, Maria Ronconi, Marialuisa Sabato, Isa Sala, Roberta Savolini, Anny Wernert, Andrea Zaffi, Marina Zaramella.

Curano l’evento per l’Associazione Acquerellisti Luana Paola Mazza e Roberto Ortali coadiuvati dal Presidente Rolando Giovannini. A causa della situazione pandemica in atto e delle relative conseguenti restrizioni, l’evento si terrà online e sarà distribuito dopo il 24 novembre per una pubblica visibilità.