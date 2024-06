Gli appuntamenti di inizio giugno a Spinadello tra lucciole, erbe spontanee e benessere del corpo e della mente

Si avvicina l’estate a Spinadello - Centro visite partecipato, e il mese di giugno apre con appuntamenti dedicati come sempre all’incontro con la natura e il benessere. Si parte giovedì 6 giugno con la passeggiata serale “Lucciole nei meandri del Ronco” (partenza ore 21.15) insieme a Boschi Romagnoli (guida GAE Marco Clarici), che condurrà i partecipanti lungo i sentieri del bosco alluvionale che circondano l’ex Acquedotto, tra maestosi pioppi neri e affascinanti scorci, alla ricerca silenziosa delle lucciole che abitano le anse del fiume. La durata del trekking è di circa 2 ore e mezza. Quota di partecipazione: 15 euro adulti, 8 euro bambini (fino a 12 anni). Per avere maggiori informazioni, per prenotazioni e scoprire tutti gli appuntamenti organizzati da Boschi Romagnoli: www.boschiromagnoli.it.

Per chi invece vuole dedicarsi alla scoperta della cucina sostenibile e senza sprechi, domenica 9 maggio (ore 16.30) si terrà l’ultimo imperdibile appuntamento di “Ode alla Primavera”. Lo chef Andrea Erbacci, che ha fatto della riscoperta di antichi ingredienti e sapori la filosofia della sua ricerca gastronomica, accompagnerà i partecipanti in una passeggiata per scoprire erbe aromatiche, fiori eduli e piante mangerecce che possono essere trovati in questa stagione nelle nostre campagne Romagnole. Al termine dell’incontro verrà fatta una dimostrazione di come utilizzare le erbe raccolte in cucina. L’attività ha un costo di 8€ per gli adulti ed è gratuita per i partecipanti sotto ai 16 anni. Per aderire è necessario iscriversi compilando il form sul sito web di www.spinadello.com, scrivendo a spinadello@gmail.com o contattando il numero 328 9582919, entro sabato 8 giugno.

La fine della stagione primaverile prosegue con un ciclo di incontri dedicati al benessere psicofisico, con l’Antiginnastica® - metodo di benessere originale praticato in tutto il mondo, ideato agli inizi degli anni ’70 dalla cinesiterapista francese Thérèse Bertherat - guidata dall’insegnante Marie Rascoussier, che porta una sessione speciale della sua pratica annuale a Spinadello.

I tre incontri “Pittrici degli occhi”, dedicati alla salute degli occhi e dell’ambiente, si terranno a Spinadello sabato 15, mercoledì 19 e sabato 22 giugno alle ore 9.30. Ogni appuntamento vedrà la presenza di una pittrice diversa, con una sua opera evocativa legata agli occhi, che accompagnerà gli esercizi per ritrovare la mobilità oculare e del corpo stimolando ed esplorando le varie capacità della vista in un ambiente naturale nella dolce luce del mattino. È consigliata la partecipazione all’intero ciclo di tre incontri (costo €50), ma è possibile partecipare ad uno solo di essi (costo €20). Per informazioni e prenotazioni: 368253416 Per maggiori informazioni sul metodo ’Antiginnastica®: www.antiginnastica.com

Ulteriori dettagli sugli appuntamenti e su come raggiungere lo Spinadello lasciando l’auto nei parcheggi consigliati presso il centro abitato Selbagnone (Forlimpopoli), sono disponibili su www.spinadello.it

Spinadello centro visite partecipato Progetto di rigenerazione dal basso e valorizzazione dell’area fluviale dei meandri del fiume Ronco, che dal 2017 promuove iniziative ed eventi con partenza dalla centrale di sollevamento del vecchio acquedotto Spinadello di Forlimpopoli, promosso da Spazi Indecisi, Ass. I Meandri, Coop. Casa del Cuculo con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli e di Unica Reti Spa.