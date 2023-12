Gli appuntamenti natalizi di Formì proseguono con i protagonisti dei social Aurora Baruto e Gianmarco Zagato

Aurora Baruto e Gianmarco Zagato, i due “content creator”, sono i protagonisti del fine settimana di Formì, il nuovo distretto commerciale all’uscita del casello di Forlì dell’A14. Sabato 9 dicembre si apre con Aurora Baruto, creatrice digitale da quasi 4 milioni di seguaci, divenuta “virale” in tenera età con un video girato nella propria cameretta in provincia di Rovigo e giunta quindi a far parte della “Stardust house”, una delle più importanti realtà italiane del settore dei social media.

Domenica 10 dicembre si replica con un altro astro emergente del web, Gianmarco Zagato. Nato nel 1992 a Padova, ha aperto il suo canale video nel 2016 dopo essersi laureato in radiologia medica. Appassionato di horror e paranormale, è diventato famoso per il grande pubblico non solo per i suoi video, tra i più visti sulle piattaforme, ma anche per i romanzi, che hanno scalato le classifiche del genere thriller.

L’incontro con i fan, a partire dalle 16, avverrà all’interno del villaggio di Babbo Natale firmato dallo scenografo modenese Lorenzo Lunati e ricco di attrazioni a tema. Prosegue così “Un Natale Formìdabile”, il programma delle animazioni festive che prevede installazioni, spettacoli dal vivo e incontri con le celebrità del web. Prossime tappe di “Un Natale formidabile” il 16 dicembre, con i personaggi dal vivo dei Barbapapà e il 23 dicembre, con la corsa “Babbo Running”. Infine, il 6 gennaio si chiude con le animazioni e le canzoncine per i più piccoli delle Coccole Sonore.

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 16, tranne la “Babbo Running” del 23 dicembre che prende il via alle 15.