Gli Arancia Meccanica celebrano la storia del rock

Le associazioni Cure RTD Italia e Soul Brothers Company organizzano un concerto della band storica forlivese Arancia Meccanica, che “racconterà” la storia del Rock, attraverso canzoni e musica dagli anni '70, fino alla fine del '900: quella impressa nell'anima di una generazione per una vita intera. Lo farà in questa occasione speciale, che corrisponde al 50° anniversario della formazione del gruppo. L'appuntamento è al Naima Club venerdì 3 marzo alle 22:00.

La serata al Naima Club con gli Arancia Meccanica "è dedicata a tutti quelli per cui la musica era una fede, un rito collettivo condiviso dove ogni traguardo ideale appariva possibile. A tutti quelli che attraverso di lei hanno creduto di cambiare il mondo. Un esercito di giovani i cui comandanti portavano il nome di Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Bob Dylan, The Who, Neil Young ecc. Proprio loro, quelli a cui, loro malgrado, è ricaduta la responsabilità di indicare la strada ad una nuova generazione. Quelli che, per la prima volta nella storia dell'umanità, hanno dato il diritto di parola ai giovani, prefigurando la più grande rivoluzione politica, sociale e di costume del dopoguerra", spiegano gli organizzatori.

Durante la serata si pariranno “finestre” di narrazione in cui gli “over” si ritroveranno certamente con un pizzico di effetto nostalgia. Momenti da condividere con particolare attenzione e affetto anche con i ragazzi del terzo millennio, perché sappiano cos'è stata, un tempo, la leggenda del Rock. Sarebbe bellissimo se nonni, padri e figli si incontrassero per un momento, coinvolti in qualcosa di grande da vivere insieme. Il ricavato della serata sarà devoluto all'associazione Cure RTD Italia per finanziare la ricerca scientifica della Sindrome del deficit trasporto riboflavina.