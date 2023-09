Gli ex scout di S.Maria del Fiore continuano l'opera di Padre Raffaello Del Debole: incontro a Rocca delle Caminate

Domenica 24 settembre al parco di Rocca delle Caminate nuovo appuntamento degli ex scout del gruppo FO 3° di S.Maria del Fiore in favore della missione di Duga (Etiopia ), fondata da Padre Raffaello del Debole. Questo evento avrà però un duplice scopo. Oltre che per raccogliere fondi a favore della missione e della clinica, sarà anche l’occasione per ricordare a tutti coloro che lo hanno conosciuto, ed anche a chi ne ha solo sentito parlare, la figura del missionario cappuccino che ha dedicato gran parte della propria vita ad alleviare le sofferenze ed i bisogni degli ultimi della terra.

Lunedì 7 agosto scorso, infatti, Padre Raffaello è deceduto nella sua missione di Duga e, per sua espressa volontà, è stato sepolto accanto all’edificio della Chiesa. Nato nel 1934 a Castiglion Fiorentino (AR), Raffaello del Debole era entrato, pressoché bambino, nel seminario di Imola dove si svolse tutto il suo percorso di formazione e preparazione. Nel marzo del 1963 venne ordinato sacerdote dal vescovo di Bologna. Negli anni successivi ricoprirà vari incarichi che lo vedono a Bologna, Lugo, Cesena, Casola Valsenio e Faenza. Nell’ottobre del 1967 viene inviato a Forlì come assistente spirituale del gruppo Scout FO 3° nella storica parrocchia di S.Maria del Fiore in via Ravegnana. A Forlì rimase 3 anni, un periodo relativamente breve, ma sufficiente per far germogliare in tanti ragazzi che lo hanno conosciuto il seme dell’impegno a favore dei più deboli e dei bisognosi. Non aveva necessità di far ricorso alla sua elevata preparazione spirituale e teologica, ma sapeva colpire i ragazzi con l’umiltà della sua fede e con l’esempio concreto del rimboccarsi le maniche e partecipare alla raccolta della carta e del ferrovecchio per raccogliere soldi da destinare a chi più ne aveva bisogno, in Africa come anche nella parrocchia. Lo aiutava, nella sua presenza accanto ai ragazzi, anche l’esempio di Don Milani che lui considerava un maestro di insegnamento, ma anche di vita.

Nel 1970 inizia la sua preparazione all’esperienza missionaria. Si reca in Inghilterra, sia per imparare la lingua, che per apprendere nuove tecniche di coltivazione da impiegare nei territori dove andrà ad operare. Nel giugno 1971 parte finalmente per l’Etiopia, nella zona del Kambatta. Prima destinazione la stazione missionaria di Ashirà, dove è direttore della scuola e prende parte alla costruzione del dispensario e di ponti. Poi è a Timbaro, dove è responsabile della scuola e della comunità cristiana e nello stesso tempo partecipa alla costruzione di varie opere necessarie alla vita quotidiana. Negli anni ’90 si sposta nel Dawro-Konta, zona ancora in gran parte inesplorata sulla riva opposta del fiume Omo. Il suo primo impegno è nella casa di Angallà, dove accanto all’opera pastorale, promuove la costruzione di opere idrauliche, stradali ed edilizie. Giunge infine nel villaggio di Duga dove si svolgerà tutta la parte finale della sua vita. Bonifica la sorgente e l’acquedotto per l’acqua da bere: costruisce la casa, la scuola e una prima cappella e dà il via ai lavori per la strada Duga-Angallà. Si dedica poi all’opera più importante: la clinica, un presidio di primo soccorso in un territorio dove non esisteva nulla del genere. Negli anni, al primo soccorso è andata affiancandosi un’attività di ambulatorio ginecologico e poi anche dentistico. Al tempo stesso viene svolta anche un’opera di formazione degli infermieri, al punto che oggi la direzione della clinica è affidata ad un infermiere formato direttamente da padre Raffaello e che ha poi frequentato una scuola all’estero per diplomarsi. La clinica, come anche la missione, ha continuo bisogno di risorse per far fronte alle molteplici esigenze che deve affrontare quotidianamente: dal materiale di consumo, alle riparazioni, ai macchinari e alle attrezzature.

Ed è proprio per contribuire alla raccolta di queste risorse che un gruppo di ex scout del gruppo FO 3° di S.Maria del Fiore si è fatto promotore di una serie di inziative volte a concretizzare questo scopo nel nome, e oggi ancora di più nel ricordo, di Padre Raffaello. La prossima iniziativa è quindi fissata per domenica 24 settembre al parco della Rocca delle Caminate. L’invito è rivolto a tutti coloro che negli anni hanno fatto parte del vecchio gruppo FO 3° ( e sarà l’occasione anche per ricordarne il fondatore, Frate Agostino ). Sono ugualmente invitati tutti gli altri fratelli scout, amici, parenti e tutti coloro che vorranno partecipare per dare il loro contributo. Il ritrovo è alle ore 9,00; S. Messa alle ore 9,30; pranzo comunitario ( € 20,00 ) alle ore 12,30. Durante la giornata incontri, giochi e attività varie. Conclusione, ore 17,30. Per informazioni e Prenotazioni ( entro il 22 settembre ) Nadia 328 8056350 Angelo 366 9609077 Graziano 335 6281364