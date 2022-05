Gli organi storici della chiesa di Santa Reparata al centro del concerto “Dialogo a due per tre strumenti da tasto”

Dopo la collaborazione in aprile con il Museo di S. Colombano della Fondazione Genus Bononiae, prosegue col secondo appuntamento la rassegna “Tasti 2022”, che il Collegium Musicum Classense dedica alle tastiere antiche e al loro repertorio. Domenica 15 maggio, presso la chiesa di S. Reparata a Terra del Sole, due organisti dialogheranno con ben tre organi: i due storici presenti nella chiesa, strumenti settecenteschi di grande valore storico e musicale, e un terzo strumento portato per l’occasione, un delicato organo “a cassapanca”, copia di uno strumento tedesco.

Una rara occasione per ascoltare gli organi storici e per gustare le sonorità che riempiranno le volte della chiesa proveniendo da punti diversi. Protagonisti di questo dialogo a tre due organisti dalla carriera affermata: Lorenzo Antinori e Alessandro Casali, organisti e maestri di cappella in Romagna e Marche.

Il concerto avrà luogo alle 20.30, l’accesso è libero nel rispetto delle regole sanitarie e fino ad esaurimento posti. Tutte le informazioni su ulteriori date e luoghi del Festival si trovano sul sito web https://collegiummc.racine.ra.it