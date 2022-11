"Gli orsi non esistono", premio speciale delle giuria alla Mostra di Venezia, alla Sala San Luigi: introduce Claudio Zito

Alla Sala San Luigi è in programmazione "GLI ORSI NON ESISTONO" di Jafar Panahi. Il film ritrae due storie d'amore parallele. Due storie in cui gli amanti vengono osteggiati dalle forze della superstizione, dalle meccaniche del potere e da ostacoli nascosti e inevitabili. In Concorso alla 79° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, vincitore del premio speciale della giuria.



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 26 novembre ore 21.00 CON INTRODUZIONE DI CLAUDIO ZITO, fondatore di CINEMAIRANIANBLOG

domenica 27 novembre ore 18.15

martedì 29 novembre ore 21.00 IN VERSIONE ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO



domenica 4 dicembre ore 21.00