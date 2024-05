Gli ottoni della Young Musicians European Orchestra in concerto a San Mercuriale

Sabato 18 maggio alle ore 19 nell'Abbazia di San Mercuriale a Forlì avrà luogo il concerto del Quintetto di Ottoni della Young Musicians European Orchestra. Si tratta di un'orchestra giovanile internazionale che ha anche una sua sede operativa a Forlì dove svolge parecchi concerti all'anno.

In occasione del Local European Youth Event promosso dal Campus Universitario di Forlì e dall'amministrazione comunale cinque giovani ottoni dell'orchestra saranno presenti a Forlì per prove aperte, laboratorio e concerto. Si tratta di Francesco Manco - tromba, Luca Buat - tromba, Federico Maffei - corno, Matteo Borghesio - trombone e Josè Guilherme Neves - tuba che eseguiranno un brillante programma musicale.

"La nostra orchestra - dichiara il vicepresidente Martino Colombo - è nata proprio per unire i giovani musicisti europei nella diffusione della cultura attraverso il dialogo e la musica. Non potevamo quindi mancare in questa occasione in cui migliaia di nostri coetanei saranno presenti a Forlì. Per dimostrare che la nostra musica è viva, concreta e vicina ai bisogni della società."



I biglietti (posto unico non numerato) sono messi a disposizione dall'Associazione Capire la Musica e potranno essere ritirati, fino ad esaurimento posti, in Abbazia direttamente la sera del concerto, a partire dalle ore 18. Per informazioni: erconcerti1@yahoo.it

La manifestazione rientra tra i progetti vincitori del programma "Fabbrica 2.0" ed è reso possibile dai contributi del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Forlì e con la partecipazione determinante del Campus Universitario di Forlì.