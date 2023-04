"Gli spiriti dell'isola" in programmazione alla Sala San Luigi

Dal 29 aprile al 7 maggio la Sala San Luigi propone in programmazione "Gli spiriti dell'isola" di Martin McDonagh, in Concorso alla 79a Mostra del Cinema della Biennale di Venezia (2023, premio miglior sceneggiatura e Coppa Volpi Colin Farrell), il film ha ottenuto 9 candidature alla 95ma edizione dei Premi Oscar (2023).



Irlanda 1923. Sull’isola di Inisherin vive il mite Padraic insieme alla sorella Siobhán. Padraic conduce un’esistenza serena, senza troppi sussulti, prendendosi cura degli amati animali, tra cui l’asinello Jenny. Il suo appuntamento fisso è la pinta di birra al pub insieme all’amico Colm. All’improvviso Colm si rifiuta di trascorrere del tempo con lui, rivelando aperta ostilità…



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 29 aprile ore 21.00

domenica 30 aprile ore 18.15

martedì 2 maggio ore 21.00 - VERSIONE ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO



domenica 7 maggio ore 21.00