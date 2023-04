Gli studenti riqualificano uno spazio pubblico con le loro opere: ecco l'installazione “Da Irene a...”

Venerdì 21 aprile alle 12,15, si terrà nel vicolo pedonale di unione del Parcheggio Monte Grappa con Via Felice Orsini l'inaugurazione dell'installazione “Da Irene a...” realizzata dagli alunni dell' Istituto Comprensoriale 2 Irene Ugolini Zoli (Scuola secondaria Marco Palmezzano) guidati dai Prof. Stefano Ricci e Leonardo Gatta e sostenuta dall'Associazione Idee in Corso col patrocinio dell'Assessorato ai rapporti con i Quartieri del Comune di Forlì.

Verranno applicate alle cancellate dell'ex-scuola Maroncelli 7 stampe in PVC di grande formato riproducenti disegni ispirati ad opere della pittrice Irene Ugolini Zoli rielaborati però in chiave personale e moderna. Queste opere, realizzate 4 anni fa in occasione dell'inaugurazione dell'Istituto Comprensoriale 2, saranno installate ora all'aperto in uno spazio pubblico deturpato e degradato a causa dell'abbandono di rifiuti di tutti i tipi e proprio per questo motivo scelto dagli alunni come luogo di percorso di rieducazione civica e riqualificazione urbana in modo da potersi riappropriare dello spazio vivo della propria città e del proprio tempo. Queste 7 opere diverranno una sorta di "murales applicato”che speriamo rappresenti solo il primo intervento di un progetto destinato a ripetersi in altre zone cittadine degradate con lo scopo di educare alunni e cittadini ad un'idea di bellezza, di cura e di ricerca di una nuova armonia condivisa. Lo spazio si reinventa attraverso l'opera e la scuola si apre al territorio.