"Gli ululanti" si mettono in scena a favore del Libano

Si terrà il 22 giugno lo spettacolo di beneficenza “Carissimo Pellegrino”, presentato dal gruppo degli “Ululanti” e patrocinato dall’Ausl Romagna e dall’Assessorato alla Pace e Diritti Umani del Comune di Forlì. L’evento, il cui ingresso sarà ad offerta libera, raccoglierà fondi per l’iniziativa “Forlì con il Libano” e ripercorrerà i cambiamenti della cucina Italiana da Artusi ad oggi attraverso musica, letture e curiosità.

L’appuntamento sarà al Teatro Parrocchiale di San Martino in Strada in Piazzale della Pieve 2. Alle ore 20:15 è in programma una apertura con aperitivo che precederà l’inizio dello spettacolo, previsto per le ore 21. Porteranno i saluti per l’occasione l’Assessore Rosaria Tassinari e il Colonnello Marco Licari, Comandante del 66° Reggimento fanteria aeromobile “Trieste”