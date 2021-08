Le 4 band finaliste di “Gocce di Musica” sono pronte a sfidarsi: con loro i "Circus Nebula"

È tutto pronto per la “puntata zero” del contest “Gocce di Musica”, il concorso musicale per band emergenti, organizzato dall’Avis Comunale di Forlì in memoria di Maurizio Lentis, che farà risuonare l’Arena San Domenico del talento delle quattro band finaliste che si sono distinte nel corso della prima fase della selezione.

Il concerto conclusivo di questo evento inaugurale della kermesse – che si mira ad estendere in futuro anche ai territori del circondario – è in programma per domenica 29 agosto a partire dalle ore 19.30. L’evento, realizzato in collaborazione con il gruppo di amici di Maurizio “Big Happy” e con il patrocinio del Comune di Forlì, vuole essere un’occasione per avvicinare i giovani alla solidarietà e al dono del sangue attraverso il linguaggio universale della musica, nel ricordo di Maurizio Lentis, infermiere dell’Unità di Raccolta di Forlì, donatore e musicista prematuramente scomparso lo scorso gennaio.

Fremono i preparativi per la serata, che darà spazio a quattro formazioni che coprono altrettanti angoli del territorio romagnolo: da Faenza sono in arrivo i “Caveja”, pronti a dare spettacolo a suon di Pop/Rock. A confrontarsi con loro, direttamente da Cesena, i “Deepwater”, formazione dedita all’Hard Rock, Fusion e Stoner. Giocano in casa, invece, i “Feel 1920”, band forlivese che porterà sul palco le sonorità Pop/Rock. Da Riccione, infine, un’altra band di giovanissimi: gli “Omega Moon”, che daranno un assaggio di Glam Rock. A decretare il vincitore sarà una giuria di esperti composta dal produttore e musicista Marco Versari, dall’insegnante di musica Massimo Casadei e dal tecnico del suono Fabio Neri.

Il programma della serata

Per la finale del contest “Gocce di Musica”, ciascuna delle quattro formazioni finaliste avrà a disposizione circa 20 minuti per la propria esibizione. L’accesso all’area dell’Arena San Domenico sarà possibile a partire dalle ore 19.30. Le performance delle band inizieranno alle 20.30, per concludersi intorno alle 22.30. Seguirà il gran finale della serata, che vedrà come special guest i “Circus Nebula”, band forlivese capace di dare la scossa con le sue sonorità Rock-Metal.

Ad unire le esibizioni delle band emergenti in concorso e quella dei Circus Nebula sarà il filo rosso del ricordo di Maurizio “Happy”, con proiezione di foto e video e una speciale sorpresa musicale in memoria di Lentis.

Al termine della manifestazione, la premiazione: ai primi classificati andrà il buono per una registrazione professionale presso lo studio “Marco Versari Produzioni Audio” di Forlì; a tutte le band finaliste verrà consegnato un buono da spendere nel negozio di articoli musicale “E-Music Store” di Forlì. Il gruppo di amici di Maurizio “Big Happy” assegnerà un ulteriore premio alla band o al singolo artista in gara che incarna maggiormente lo spirito e l’affinità al gusto musicale di Lentis.

Accesso e prenotazione

La serata si svolgerà nel rispetto delle misure sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa anti-Covid 19. Per l’accesso all’Arena San Domenico sarà inoltre necessario esibire il Green Pass (o idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione).

L’accesso è gratuito. Il numero di posti a sedere è limitato: la prenotazione è consigliata, tramite chiamata o messaggio whatsapp al numero 348.7261767, oppure scrivendo una e-mail all’indirizzo clellifo@alice.it.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...