Avis rilancia il contest per band emergenti “Gocce di Musica”: finale con i "Circus Nebula"

Musica e solidarietà sono pronte a vibrare all’unisono in occasione del rilancio del contest “Gocce di Musica”. Il concorso musicale per band emergenti, organizzato in memoria di Maurizio Lentis, torna in grande spolvero per una “puntata zero” che vedrà le quattro formazioni finaliste esibirsi in concerto domenica 29 agosto all’Arena San Domenico di Forlì.

All’evento, organizzato dall’Avis Comunale di Forlì in collaborazione con il gruppo di amici di Maurizio “Big Happy” e con il patrocinio del Comune di Forlì, parteciperà, per il gran finale, anche la band forlivese rock-metal dei “Circus Nebula”. Ora la call è aperta a tutte le band emergenti di Forlì e circondario interessate a iscriversi al concorso per portare sul palco dell’Arena estiva di piazza Guido da Montefeltro la propria passione e per avvicinarsi al mondo della solidarietà. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è martedì 10 agosto, scrivendo all’indirizzo e-mail goccedimusica@goth.it.

“Unendo le forze – commenta Roberto Malaguti, Presidente dell’Avis Comunale di Forlì – con il gruppo di amici di Maurizio Lentis, infermiere dell’Unità di Raccolta di Forlì, donatore e musicista prematuramente scomparso lo scorso gennaio, rilanciamo un’iniziativa che, attraverso la musica, si propone di avvicinare i giovani alla solidarietà e al dono del sangue. Partendo da questo primo concorso/concerto, che omaggia la memoria di ‘Happy’, il progetto è quello di promuovere una vera e propria kermesse di appuntamenti che si sviluppi sui territori”.

Come partecipare al contest “Gocce di Musica”

Le band emergenti di Forlì e paesi limitrofi interessate ad aderire all’iniziativa dovranno inviare una scheda di presentazione della formazione, 2 o 3 brani in formato digitale oppure un link che rimandi a brani ascoltabili all’indirizzo e-mail goccedimusica@goth.it. Il termine ultimo per l’iscrizione è martedì 10 agosto 2021.

La selezione e il concerto

Una giuria di esperti esaminerà il materiale pervenuto e selezionerà le quattro band finaliste che si sfideranno a colpi di note domenica 29 agosto all’Arena San Domenico. Nel corso della serata, ciascuna formazione avrà a disposizione 20 minuti per la propria esibizione, che dovrà comprendere almeno un brano inedito. Alla fine delle performance, la giuria esprimerà il voto che decreterà il vincitore. A chiudere la serata sarà la musica dei “Circus Nebula”.

I premi

La band vincitrice si aggiudicherà in premio il buono per una registrazione professionale presso lo studio “Marco Versari Produzioni Audio” di Forlì. A tutte le band finaliste verrà consegnato un buono da spendere nel negozio di articoli musicale “E-Music Store” di Forlì. Il gruppo di amici di Maurizio “Big Happy” assegnerà un ulteriore premio alla band o al singolo artista in gara che incarna maggiormente lo spirito e l’affinità al gusto musicale di Lentis.

Per ulteriori informazioni sul contest: goccedimusica@goth.it.