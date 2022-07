Gocce di musica: 'big happy' fest nel ricordo di Maurizio Lentis

Il gruppo di amici di Maurizio “Big Happy”, in collaborazione con L'Avis comunale di Forlì, presenta la nuova edizione della manifestazione musicale "Gocce di Musica", questo anno in forma di festival musicale dedicato alla musica rock, hard-rock, metal. La manifestazione è intitolata in onore di Maurizio Lentis, giovane donatore musicista e infermiere dell'unità di raccolta di Forlì prematuramente scomparso, e grande estimatore di questi generi musicali. Sabato 20 agosto in memoria di Maurizio "Happy" Lentis appuntamento al Parco Urbano Franco Agosto, nell'Arena Concerti de La Collina dei Conigli dalle 18:00. Suoneranno sul palco Rain (hard rock, heavy metal), Tytus (traditional heavy metal), Adversor (thrash metal), Karpenter (alternative metal). Ingresso gratuito. Per informazioni: goccedimusica@goth.it