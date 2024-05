Il musicista e compositore balcanico Goran Bregović ai giardini della Rocca di Bertinoro con la sua Wedding and Funeral Band

Come annunciato Goran Bregovi? sarà ai Giardini della Rocca di Bertinoro il 16 luglio alle 21:30, il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo, tornerà in tour in Italia da luglio ad agosto accompagnato dalla sua straordinaria Wedding & Funeral Band

Goran Bregovi? insieme a un ensemble esplosivo, capace di grandi di virtuosismi composto da trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare, porterà sui palchi italiani il "turbo folk", in uno spettacolo in cui ripropone i suoi storici successi con brani tratti dai suoi album più recenti, senza dimenticare qualche anticipazione sul suo prossimo progetto. Ad arricchire questa esperienza The Wedding and Funeral Band, rinomata per la capacità di fondere armoniosamente diverse tradizioni musicali: le vocalità bulgare, il folklore slavo, la polifonia sacra ortodossa e le pulsazioni del rock moderno. Questi strumentisti, cresciuti nella tradizione gitana, porteranno sul palco un melting pot di stili e generi che rende lo spettacolo completo, energico e divertente.



Biglietti al link: https://linktr.ee/goranbregovic_tour