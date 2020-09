Gran finale internazionale per Ibrida Festival 2020 con l'artista visivo spagnolo Carlos Casas

La quinta edizione di Ibrida - Festival delle Arti Intermediali propone un importante epilogo internazionale domenica 13 settembre a partire dalle 21 all’Arena San Domenico di Forlì con Krakatoa | Archive Works, performance visuale e sonora che l’artista spagnolo Carlos Casas presenterà insieme al percussionista Enrico Malatesta. "Ispirato all’eruzione dell’omonimo vulcano in Indonesia nel 1883 - spiegano i direttori artistici di Ibrida Festival, Francesca Leoni e Davide Mastrangelo - Krakatoa rappresenta l’ultimo capitolo realizzato per la serie Archive Works, sperimentazioni con materiali d’archivio, found footage e film classici che manipolati da Casas si trasformano in un vero e proprio nuovo film".

"Un concatenamento spezzato di affetti a velocità variabili, un percorso ascensionale che è un viaggio d'esplorazione irregolare frutto di continua negoziazione tra la messa a fuoco della propria visione interiore, le accensioni luminose e le vie di fuga dal paesaggio: procurarsi da soli i propri ostacoli per rendere più vivace e sanguinosa la lotta contro il presente - aggiungono -. Rappresentano un processo di scoperta e analisi di materiale d'archivio -classico o contemporaneo- finalizzato alla creazione di un nuovo oggetto cinematografico. Analogamente, il suono di Enrico Malatesta interpola repertorio e creazione, affidata a musicisti che la realizzano spesso dal vivo. Con Archive Works, Carlos Casas sperimenta un nuovo approccio al found footage e all'esplorazione dell’esperienza sonora".

L’esibizione live di Casas e Malatesta sarà preceduta da Decoding reality, selezione video a cura di Kika Nicolela, videoartista e curatrice. All’Arena San Domenico sarà inoltre possibile vedere la video installazione multicanale Vanitas vanitatum, et omnia vanitas di Francesca Fini. Per tutto il giorno, infine, nelle tre stanze virtuali (Red, Green e Blue Room) create sul sito www.ibridafestival.it saranno disponibili gratuitamente diverse selezioni di video arte internazionale.