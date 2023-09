Attesa a Meldola per il passaggio del “Gran Premio Nuvolari”

Prezzo non disponibile

Domenica 17 settembre, dalle ore 8 alle 10.30, Meldola ospiterà in Piazza Felice Orsini il passaggio del “Gran Premio Nuvolari”. Questa manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche, che richiama concorrenti da tutte le parti del mondo, è organizzata dalla Scuderia Mantova Corse in ricordo del più grande pilota di tutti i tempi, Tazio Nuvolari.

La città potrà salutare anche quest’anno il passaggio di straordinarie e leggendarie automobili che rappresentano l’eccellenza della produzione motoristica del secolo scorso.