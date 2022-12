Grande concerto di Natale al Duomo: l’Orchestra Bruno Maderna con i gruppi corali di San Paolo e Cappucinini e il soprano Kelly McClendon

Il Grande Concerto di Natale, appuntamento storico del calendario delle festività natalizie della nostra città, vedrà l’Orchestra Bruno Maderna, dal 1996 fiore all’occhiello di Forlì, collaborare con i gruppi corali cittadini di San Paolo e Cappucinini e il soprano Kelly McClendon diretti dal Maestro Enrico Pollini.

Il concerto si terrà mercoledì 21 dicembre, ore 21.00, nella meravigliosa cornice del Duomo di Forlì, e sarà questa l’occasione per fare gli auguri in musica alla città.

Il programma molto vario prevede l’esecuzione musiche natalizie della tradizione per coro e orchestra alternate a brani di Mozart, Bach e Vivaldi. Fra gli scopi che animano l’attività di ForlìMusica c’è anche quello di incentivare lo studio della musica e coinvolgere i giovani studenti nelle produzioni orchestrali; per questo, accanto ai professori d’orchestra della Maderna e ai coristi ci saranno i giovani dell’Ensemble di violoncelli del Liceo Artistico e Musicale Statale “Antonio Canova” di Forlì.

Come da tradizione il concerto sarà ad ingresso gratuito con la possibilità di offerta libera. Quest’anno le offerte verranno devolute alle 6 parrocchie del centro storico gestite da Don Nino Nicotra per la valorizzazione del patrimonio artistico delle chiese cittadine. Una scelta che testimonia il forte legame tra ForlìMusica e la città e rinnova l’obiettivo di creare, attraverso la musica, un dialogo tra diverse espressioni artistiche e culturali e uno scambio con i forlivesi e le diverse realtà che abitano la nostra città.



Ingresso a offerta libera, fino ad esaurimento posti. Per info: forlimusicaaps@gmail.com