Grande concerto no stop al Naima per gli alluvionati

Grande concerto no stop, dalle 17 alle 24 di venerdì 26 maggio, al Naima club di via Somalia 2, Forlì, con una decina di band forlivesi per raccolta fondi da devolvere ad alcune realtà più colpite dalla recente alluvione. L'evento è promosso da Naima Fondation, Naima/Taverna Verde, Soul Brothers Company, Radio Fly Web 2. Oltre ai gruppi già definiti dall'organizzazione, le altre band o singoli musicisti che volessero aderire all'iniziativa possono chiamare il 366.1512799 o 333 4563906.