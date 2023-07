"Grazie Ragazzi", il film con Antonio Albanese e Fabrizio Bentivoglio, arriva a Galeata e Meldola

Doppia proiezione di Grazie Ragazzi, il l film con Antonio Albanese e Fabrizio Bentivoglio, sarà proiettato lunedì 24 luglio a Galeata, nella storica via Zannetti e giovedì 27, presso l'Arena Hesperia di Meldola.

Il teatro e la vita; il teatro che parla con la carne viva di chi lo fa e lo vive.Antonio è un attore di teatro che tira avanti doppiando film porno .Ma ha un ‘occasione: dirigere uno spettacolo di carcerati. Lui punta alto e decide di mettere in scena "Aspettando Godot" di Samuel Beckett, perché i detenuti "sanno cosa vuol dire aspettare: non fanno altro". Così Mignolo dalla moglie focosa, Aziz nato a Tripoli e arrivato in Italia col gommone, Damiano il balbuziente, Diego il boss e Radu l'addetto alle pulizie rumeno lavoreranno per interpretare un testo complesso e impegnativo, con risultati tutti da scoprire.



Ingresso intero 6 euro, ridotto 5 euro. Info 376 12244452