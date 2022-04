Si torna a correre per lor con Forlì Green City Trail

Indirizzo non disponibile

Forlì Green City Trail, evento sportivo ludico motorio non competitivo anche quest’ anno correrà insieme allo Istituto Oncologico Romagnolo: appuntamento sabato 30 aprile presso il parco del Ronco Lido a Forlì

Una manifestazione a due passi dal centro di Forlì, che partirà alle ore 16.30 con due percorsi da 12km e 6km. Dal parco del Ronco Lido e poi sull' antica via Romea Germanica che costeggia il fiume Ronco, si potrà camminare o correre in mezzo alla natura in piena sicurezza senza nessun pericolo.

Informazioni

La quota di iscrizione comprende la t-shirt tecnica dell' evento (per i primi 500 iscritti), ristori sul percorso, ristoro finale. Preiscizioni € 8,00 (bambini sotto i 14 anni gratis) fino a venerdì 29 aprile alle 12:00 presso Foto Ottica Giuliani in viale Roma 346 oppure on-line su www.forlitrail.com. Sabato 30 aprile dalle 14:00 ci si può iscrivere direttamente al Ronco Lido.

Forlì Green City Trail è un evento per tutta la famiglia (grandi, piccoli e animali compresi), per atleti, appassionati di corsa, di trekking e di passeggiate.