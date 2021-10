Gruppo di lettura a Forlimpopoli sull'opera di Daniele del Giudice

Nuovo appuntamento per il gruppo di lettura di Forlimpopoli che, unitamente a quello di Forlì, si è dato appuntamento per la serata di venerdì 22 ottobre, a partire dalle 20.30, presso la sala mostre in piazza Fratti a Forlimpopoli, per confrontarsi sull'opera di uno degli autori più originali degli ultimi 50 anni, Daniele del Giudice, scomparso lo scorso settembre, pochi giorni prima di ritirare il Premio Campiello alla carriera.

Punto di partenza del confronto sarà il romanzo d’esordio di Del Giudice, Lo stadio di Wimbledon, ma la serata sarà l’occasione per riflettere su tutta la sua produzione, che ha ottenuto ripetuti riconoscimenti, dal Premio Viareggio Opera Prima al Premio letterario Giovanni Comisso, dal Premio Bagutta al Premio Feltrinelli dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

