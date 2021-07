Rassegna di narrarori a Civitella: il “Guido Catalano’s favoloso vivo tour" contro tristezza e paura

Prenderà il via domenica 18 luglio in piazza Giordano Bruno a Civitella di Romagna la mini rassegna in due tappe dedicata alla narrazione, organizzata dal Comune di Civitella. A salire su palco alle ore 21 sarà Guido Catalano, con il suo “Guido Catalano’s favoloso vivo tour"

Il poeta professionista vivente più favoloso della Penisola torna dal vivo per fare la cosa che gli piace di più al mondo: abbattere la parete che in questi mesi ci ha tenuti lontani, armato di asta, microfono e di un mazzo di fiabe poetiche e di poesie favolose. Un reading per voce sola, costellato di racconti di vita vissuta, sperata, sognata, con una propensione spinta all’amore in tutte le sue forme conosciute.

Guido Catalano torna finalmente sul palco, davanti al suo pubblico, con uno spettacolo che si presenta come un piccolo rimedio per esorcizzare la tristezza e la paura. Perché non c'è disastro da cui non ci si possa salvare grazie a una bella risata. E perché vivere felici e contenti, in fondo è possibile: magari non per sempre, ma almeno per un po’.

L’evento è stato vouto fortemente dal comune di Civitella per dare continuità alla bella impronta narrativa che con Mosto (il succo delle storie) la vallata del Bidente sta prendendo da qualche anno, e di fatto è proprio l’anticipazione del festival che si terrà poi come di consueto la prima settimana di settembre.

L’evento è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.