Il trombettista Guido Pistocchi suona e si racconta a Corniolo

Ultimo appuntamento con il festival “Rumors”, con il concerto del trombettista Guido Pistocchi, a Corniolo, sabato 21 agosto. "Retrò music and Pistocchi's lifestyle" va in scena in piazza Pasquale II alle 21. Oltre al concerto, Pistocchi dialogherà per raccontare alcuni aneddoti con Mario Russomanno.

Pistocchi, grande jazzista della dolce vita romana ha suonato per Grace Kelly, collaborato con Renzo Arbore e Lucio Battisti, tra gli altri.

Ingresso ad offerta libera