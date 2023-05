Ha lasciato il lavoro e venduto tutto per partire per un lungo viaggio: la storia di Eric Benedusi

Venerdì 5 maggio alle 21.00 nella sede dell'Associazione Inzir - Viaggiatorincircolo si tiene l'incontro "Fra 5 anni", l'incredibile viaggio di Eric Benedusi aka I Have a Trip. Per molti di noi i concetti come libertà, tempo e sogno, restano qualcosa di desiderato, ma mai veramente posseduto. Eric non è un supereroe, ma solo un ragazzo che ha avuto il coraggio di guardarsi dentro fino a quando il suo desiderio di viaggiare per il mondo è diventato un dolce tormento. Tormento che lo ha portato a vendere tutto, lasciare il lavoro e partire per un viaggio lungo, lento, e senza troppi obblighi né divieti. Un cammino, il suo, che si snoderà per 50 Paesi e che durerà 5 anni. Da questo lungo viaggio è nato anche il libro "Fra 5 Anni" che racconta questa indimenticabile esperienza. Partecipando alla serata si sosterrà il progetto di una squadra di calcio di bambini di strada colombiani. Si tratta di un evento gratuito riservato ai possessori di tessera Arci. Sarà possibile tesserarsi la sera stessa.