I grandi campioni del pugilato tornano a Forlì con la quarta edizione della Hall of fame

Arriva la quarta edizione della Hall of Fame del pugilato iItaliano. L’organizzazione BoxeringWeb continua a inserire nella casa della gloria del pugilato nazionale protagonisti che hanno fatto la storia di questo sport e per la terza volta l'evento farà tappa nella nostra città.

La cena di Gala che farà da cornice alla Hall Of Fame 2022 si svolgerà sabato 29 ottobre a Palazzo Albicini, nella sala delle cerimonie della Aurora APS dalle ore 20,30. La serata sarà presentata dell'inviato Rai Davide Novelli e dall'ex caporedattore del Corriere dello Sport Stadio, Dario Torromeo. Ci sarà l’ingresso nella casa degli immortali di sei campioni di alto rango: Mario D’Agata, Rocky Mattioli, Valerio Nati, Michele Piccirillo e Umberto Branchin, Enrico Venturi.

Il presidente provinciale FPI Dell’Amore ha illustrato le motivazioni che hanno portato alle scelte di una commissione di giornalisti.L’intento degli organizzatori è di "raccontare le storie di campioni che hanno caratterizzato un epoca. Enrico Venturi, romano, capace di attirare attorno al ring folle incredibili,dopo essere stato campione italiano conquistò il titolo europeo dei leggeri negli anni 1935-1037 . Mario D’Agata, aretino, fu il primo campione mondiale italiano, dopo Carnera, conquistando la cintura iridata nel 1956. La figlia ha pubblicato un libro sulla incredibile storia del padre e lo illustrerà a Forlì. Umberto Branchini è stato uno dei manager più vincenti al mondo con 4000 vittorie. Ha gestito 43 campioni d’ Europa e 11 mondiali. A ritirare il premio ci sarà il figlio Giovanni Branchini notissimo manager di calcio che portò Ronaldo all’ Inter.Attualmente cura gli interessi di atleti come come Brozovich,Douglas Costa, Miretti e allentori come Jurgen Klopp e Max Allegri".

Saranno premiati inoltre il due volte campione del mondo dei welter ed Europeo, Michele Piccirillo, e il forlivese Valerio Nati, campione del mondo Wbo e due volte campione d’Europa, in due diverse categorie di peso.Sono attesi tanti campioni di oggi.

Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità per prenotare la cena di gala.