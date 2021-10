Halloween: in Fortezza a Castrocaro un fine settimana all'insegna della Danza Macabra

Prezzo non disponibile

Durante il fine settimana di Halloween la millenaria Fortezza di Castrocaro spalancherà il suo portone per ospitare un originale evento culturale all'insegna della Danza Macabra.

Si inizierà venerdì 29, alle ore 20:30, con la conferenza illustrata dal titolo “La Danza Macabra dal Medioevo al Novecento”, a cura del divulgatore storico castrocarese Francesco Billi. La serata, a ingresso gratuito, ripercorrerà l'evoluzione dell'immagine macabra attraverso sette secoli di storia, con uno sguardo rivolto in particolare agli sviluppi della comunicazione europea fino ai nostri giorni.

Sabato 30 e domenica 31 invece, all'interno del Museo, presso il prestigioso salone dell'affresco, rimarranno esposte per la prima volta in Romagna Toscana le xilografie originali della Danza Macabra dell'artista tedesco Alfred Rethel, considerate una pietra miliare nella storia della propaganda politica contemporanea.

“La Danza Macabra di Rethel, collegata ai moti rivoluzionari del 1848, ha lasciato il segno nell'immaginario europeo non solo dal punto di vista artistico”, spiega Francesco Billi. “Infatti l'autore fu tra i primi a intuire come la stampa a basso costo, affiancata ad un linguaggio figurativo popolare, potesse diffondere messaggi propagandistici con maggior efficacia rispetto all'arte ufficiale. Insomma Rethel, pur convintamente controrivoluzionario, elaborò una tra le prime campagne di comunicazione contemporanee, rivolgendosi ad un ampio pubblico e rinnovando un genere, quello della Danza Macabra, in grado di suggestionare le masse fin dal Medioevo.”

L'esclusiva esposizione temporanea, quindi, rappresenta un'occasione in più per visitare la misteriosa Fortezza di Castrocaro, ricchissima di testimonianze storiche, durante il fine settimana di Halloween. La Danza Macabra di Rethel potrà essere ammirata negli orari di apertura del Museo, ovvero sabato 30 ottobre al pomeriggio, dalle 15 alle 19, e domenica 31 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Castrocaro in collaborazione con il gruppo di divulgazione storica Capitolo6. Per l'accesso è richiesto il Green Pass secondo normativa vigente. Per info: 0543-769541.