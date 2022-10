Halloween in fattoria per decorare la zucca

Nei giorni del 27-28-29-30 ottobre, dalle 15-19, l'azienda I nani di Giada di Forlì si trasformerà a tema Agri-Halloween.Un pomeriggio in fattoria alla ricerca della zucca perfetta, con la possibilità di decorarla direttamente in fattoria o di portarla a casa e, inoltre, fare aperitivo o merenda nel verde.Ci saranno sia zucche da decorare sia alcune varietà ottime per cucinare gustosi ripieni e vellutate.



Il pomeriggio è adatto a tutte le età (0-100). Si potrà scattare qualche foto ricordo grazie alla presenza della fotografa Cinzia Pixi Corrado, ci saranno inoltre il truckfood gestito da Flora, con agri aperitivi salati, truccabimbi, gelato artigianale di Cacao Gelato, area pittura per tutte le età per dipingere la propria zucca



Informazioni

Il costo della partecipazione all'evento, incluso di visita autogestita della fattoria è di € 5 a persona (adulti e bambini), i bimbi sotto i 3 anni non pagano. Le zucche sono acquistabili solo separatamente dall'ingresso, a scelta in base al peso. Fotografa e truccabimbi gratuita.

Cos'è il pumpkin patch?

Il Pumpkin Patch è una tradizione tipica degli Stati Uniti dove, nel periodo che precede Halloween, le famiglie si recano in campi di zucche per scegliere la zucca preferita da portare a casa, da colorare, da intagliare o da usare come semplice arredo di casa.