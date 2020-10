Halloween al museo: bimbi investigatori alla ricerca degli animali nascosti nei dipinti

Avventura e divertimento trovano casa al museo nella vigilia della festa di Ognissanti con "Halloween al museo". Mentre i Musei Civici di Forlì sabato 31 ottobre 2020 aprono ad orario continuato dalle 9.30 alle 23.00 in occasione dell’ultimo giorno di apertura della mostra “Ulisse. L’arte e il mito”, a Palazzo Romagnoli l’apertura straordinaria delle Collezioni del Novecento coinciderà con la giornata nota ai più piccoli come Halloween. L’Unità Musei del Servizio Cultura e Turismo del Comune di Forlì, in collaborazione con i volontari del Servizio Civile Universale, propone un’attività ludica riservata a tutti i bambini che visiteranno con le proprie famiglie il museo.

L’attività, da svolgere autonomamente durante la visita alla Collezione Verzocchi, prevede che i bimbi, come piccoli investigatori, osservino i dipinti per trovare cavalli, cani, gatti e altri simpatici e curiosi animali nascosti all’interno dei dipinti.

“Si tratta di una piccola ma importante occasione di svago riservata ai più piccoli che abbiamo pensato di organizzare, sfruttando l’apertura straordinaria dei Musei San Domenico, per ovviare a una situazione nazionale di forti limitazioni. La tutela della salute pubblica resta la nostra priorità ma riteniamo che con questa semplice e originale iniziativa, da svolgersi nel rispetto assoluto dei protocolli anti-covid, si possa coniugare il diritto al divertimento con quello alla salute, regalando ai nostri bambini un momento di serenità e di divertimento” dichiara l’Assessore con delega alla cultura Valerio Melandri.

Per accedere al museo devono essere rispettate le misure sanitarie e di sicurezza previste dalle normative vigenti. Bambini: ingresso gratuito. Adulti: 3 euro.

Prenotazione obbligatoria: biglietteria.musei@comune.forli.fc.it - 0543-712627