Una giornata intera dedicata ad Halloween alla Casetta Rio del Sol

E’ un Halloween in salsa romagnola quello che andrà in scena domenica 31 ottobre alla Casetta Rio del Sol di Forlì. Nello spazio open air di via Sabbioni punteggiato da tende romagnole riscaldate, la festa degli spiriti sarà infatti un’occasione per scoprire alcuni sapori locali di questo periodo oltre a divertirsi con giochi e animazioni dedicati a bambini di ogni età.

Fin dalle 8.30 del mattino si potrà fare colazione con pane, burro, marmellata e altri prodotti contadini del territorio, prima di andare alla scoperta della campagna circostante lungo sentieri da percorrere a piedi o in bicicletta. Dopo pranzo per i più piccoli si terrà un laboratorio di argilla e ci si potrà divertire con giocattoli in legno di una volta.

Non mancherà la possibilità di impreziosire il proprio costume di Halloween con il servizio trucco di Tata Fata in attesa che scocchi l’ora della “cena paurosa” a base di golosità locali. La festa continuerà fino a mezzanotte con degustazioni di castagne arrosto, brulè di melograno, vini autoctoni e dj set.

Per info e prenotazioni: tel. 3398088302

