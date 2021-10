Halloween in Mtb e in e-bike lungo la Valle del Rabbi

Per tutti gli appassionati di Mountain Bike e anche per chi volesse provare una e-mtb per la prima volta, il Motoclub Predappio organizza, domenica 31 Ottobre, "Il giro delle streghe", escursione non competitiva riservata a Mtb, E-bike e Gravel, con pranzo finale. Il ritrovo è a Predappio, in Piazza Garibaldi alle ore 8:30, con partenza alle ore 9:30.



Sono stati predisposti tracciati panoramici lungo la Valle del Rabbi, adatti a tutti i livelli di difficoltà, con possibilità di noleggiare le E-bike. L’escursione sarà accompagnata da guide qualificate.



Per iscrizioni e informazioni: Gatto 392 1970304, Alessio 348 7606905, Enzo 347 4033747