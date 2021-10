Meldola si immerge "Nel mondo delle zucche: magie d'autunno": giochi, caccia al tesoro, letture e tanto altro

Domenica 31 ottobre Meldola si trasforma nel "Mondo delle zucche: magie d'autunno", una manifestazione promossa dal Comune di Meldola in collaborazione con la Proloco Città di Meldola, le Associazioni e le attività cittadine che coinvolgerà l'intero centro storico.

A partire dalle ore 15.30 lungo le vie del borgo grandi e piccini potranno divertirsi con percorsi di animazione: giochi sportivi a cura di Evergreen, mentalisti, truccabimbi, giocolieri, trampolieri, giochi in legno a cura dell'Aps Nonno Banter 57, set fotografico a cura di Giovanni Pasini, giochi di palloncini, gonfiabile, dj set, stand delle Associazioni, sketch teatrali a cura dell'Associazione Creattiva ed intrattenimento musicale con il Duo Baguette. Presenti i Comitati Genitori delle scuole meldolesi che in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi organizzano la "Caccia alla Zucca: dolcetto o scherzetto?"; in piazza Felice Orsini sarà a disposizione un punto ritiro per la mappa e le sportine arancioni così che i bimbi potranno divertirsi a raccogliere le caramelle alla ricerca delle magiche postazioni. Via della Rocca si trasformerà in una strada incantata con il Gruppo Caos: tarocchi, astrologia, carte sciamaniche, carte delle fate, rune, carte dell'anima, tarocchi di Osho, carte degli angeli, tarocchi celtici, astragali, cristalli e numerologo.

Per l'occasione il Museo Civico di Ecologia osserverà un'apertura straordinaria con visite guidate gratuite "Animali tra miti, credenze e realtà". L'Arena Hesperia ospiterà "La Biblioteca in Paese", area letture e laboratorio di costruzione maschere a cura della Biblioteca Comunale Torricelli, oltre all'esposizione delle zucche realizzate dai bambini che riceveranno un attestato, mentre il cortile dell'Ex Ospedale sarà il salotto di Katia Conti con spettacolo di bolle giganti, truccabimbi e giochi di palloncini colorati. Non mancheranno i punti degustazione per allietare il palato e gustare i prodotti autunnali: Melosushi con una proposta di sushi fusion, degustazione di vini a cura della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena, hamburgheria, proposte aperitivo a cura dei bar del Centro, caldarroste e vin brulè con Avis e Associazione Alpini. I ristoratori Meldolesi proporranno per l'occasione menù tematici.

Dalle ore 19.00 sarà possibile visitare la Rocca di Meldola, dove i partecipanti saranno condotti nel percorso animato "Favola d'Autunno" a cura dei Comitati Genitori.

Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore Jennifer Ruffilli nel ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa manifestazione mettendo a disposizione idee ed il proprio tempo evidenziano come "questo momento di festa sia occasione per animare l'intero Centro Storico, coinvolgendo tutte le realtà cittadine, dal mondo del volontariato, alle imprese sociali e alle attività commerciali di Meldola, ed offrendo sia agli adulti che ai più piccoli un momento di divertimento all'insegna della scoperta della nostra città".