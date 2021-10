Al Naima Club di Forlì si festeggia Halloween con "We got the groove & do the funk"

Domenica 31 ottobre, al Naima Club di Forlì, tornano i miti di sempre, Halloween e la notte delle streghe. Giorgio Paganini, Area 70 e Super Disco Eventi presentano "We got the groove & do the funk". Si balla con le atmosfere musicali create dai dj The King dj e The Queen dj Desiree, Giorgio Paganini, Mirko Masetti.

Ingresso e cena servita al tavolo, con prenotazione,ore 20.00, 30 euro

Ingresso e drink per il djset ore 22.30,10 euro

Per info e prenotazioni:

393 541 9000 (Giorgio)

348 730 6362 (Mirko)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...