Mercato, street food, concerti: ad halloween piazza Saffi è animata da "Forlì sotto le stelle"

Mostra mercato con enogastronomia e artigianato, stand gastronomici con street food, area bimbi e spettacoli, diretta nazionale con Radio Studio+: da venerdì 29 a domenica 31 ottobre, arriva in piazza Saffi "Forlì sotto le stelle - Halloween edition".

Gli spettacoli searali vedranno l'esibizione venerdì 29 alle 21, delle "Girls Gone Wild", sabato 30 ottobre, sempre alle 21 "Killer Queen Official" e domenica 31 ottobre "AdbaShow The First Italian Abba Tribute Band".