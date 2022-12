"Hedwig and the angry inch" arriva la Naima club

Sul palco del Naima Club a Forlì, martedì 20 dicembre alle 21:00, sale la Compagnia Teatro delle Forchette nel musical "Hedwig and the angry inch". Regia Stefano Naldi con Stefano Naldi e Laura Leandri: le musiche saranno eseguite live dalla band.

“Hedwig and the Angry Inch” è un musical rock con musica e testi di Stephen Trask e un libretto e storia di John Cameron Mitchell . La “parte musical” segue Hedwig Robinson, una cantante genderqueer della Germania orientale di una band rock and roll immaginaria. La trama raccontata all’interno invece, attinge realmente alla vita di Mitchell, figlio di un maggiore generale dell'esercito americano che un tempo comandava il settore statunitense della Berlino Ovest occupata . La musica è immersa negli androgini anni '70 e segue per lo più lo stile glam rock di David Bowie (che co-produsse la produzione per Los anjgeles dello spettacolo), così come il lavoro di John Lennon e dei primi artisti punk Lou Reed e Iggy Pop .

Il personaggio di Edvige era originariamente un personaggio di supporto nel pezzo. È stata vagamente ispirata da una babysitter/prostituta tedesca che lavorava per la famiglia di Mitchell quando era un adolescente a Junction City, Kansas. Il personaggio di Tommy, originariamente concepito come il personaggio principale, era basato sullo stesso Mitchell: entrambi erano gay, entrambi figli di un generale dell'esercito, profondamente cattolici romani e affascinati dalla Mitologia Greca. Hedwig divenne la protagonista della storia quando Trask incoraggiò Mitchell a mostrare il loro primo materiale nel 1994 al club drag-punk Squeezebox di New York, dove Trask era a capo della house band e il fidanzato di Mitchell, Jack Steeb, suonava il basso. Mitchell fu profondamente influenzato dall'elenco di artisti drag di Squeezebox che si esibivano solitamente in cover rock. Le scalette dei primi concerti di Hedwig includevano infatti molte cover con testi riscritti da Mitchell per raccontare la storia di Hedwig: "Oh Well" dei Fleetwood Mac ; "See No Evil" della televisione ; "Whole Wide World" di Wreckless Eric ; " La morte di Samantha " di Yoko Ono ; il "Patto di non allineamento" di Pere Ubu ; "Mezza razza" di Cher ; di David Bowie "'s "Tutti i giovani"; e "Femme Fatale" dei Velvet Underground . Un'interpretazione glam tedesca di " You Light Up My Life " di Debby Boone una volta fu utilizzato come finale del musical stesso.

La seconda replica di Hedwig allo Squeezebox risultò in cartellone come appoggio alla cantante Deborah Harry dei Blondie . Fu per questa occasione che Mike Potter progettò per la prima volta la parrucca caratteristica di Edvige, che inizialmente era costruita con rotoli di carta igienica avvolti con capelli biondi sintetici. Mitchell, Trask e la band Cheater (Jack Steeb, Chris Wielding, Dave McKinley e Scott Bilbrey) hanno continuato a fare workshop di materiale in luoghi come Fez Nightclub e Westbeth Theatre Center per quattro anni prima di presentare in anteprima il musical completo Off-Broadway nel 1998.

Info: intero € 20,00, ridotto € 15,00 (over 75, soci FoEmozioni, CRAL CNA) . Ridotto speciale € 10 (Soci TdF, Universitari) 339/7097952 - 347/9458012 - info@teatrodelleforchette.it