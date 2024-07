"Ho un sassolino nella scarpa": la commedia brillante in scena alla Fabbrica delle candele

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Giovedì 25 luglio alla Fabbrica delle Candele, alle ore 21 va in scena la commedia brillante "Ho un sassolino nella scarpa", interpretata da Emanuela Babbini, Paola Della Role, Lara Lambruschi, Daniela Monti. Giulia Monti, Gabriella Morgagni, Silvia Saviotti, Federica Scala, Chiara Turci.

In Italia protagonisti dell'alta società non sono più nobili ed ereditiere, ma imprenditori e finanzieri i cui nomi appaiono sul Sole 24 ore, e le donne, pur coltivando sogni di carriera lavorativa, continuano ad argomentare di moda, amori e tradimenti, le nuove pettinature create dai Vergottini, le rughe sui volti delle amiche. 4 amiche: Silvia pettegola e impicciona, Nadia dalla tagliente ironia, Elena saggia, l'ingenua Arianna sempre innamorata e sempre pronta a ricorrere alla mamma, la Signora Alberti, per ogni difficoltà. Quattro amiche che quando sono assieme intrigano, criticano, spettegolano, ma quando ad una di loro crolla l'edificio della propria serenità familiare con la rivelazione del tradimento del marito con la bella Lara, sapranno rivelarsi solidali ad organizzare il maneggio che potrà salvare la situazione, con l'ignara complicità delle commesse del negozio di vestiti presso il quale si servono. Una commedia vivace con finale a sorpresa: chi riuscirà a togliersi il sassolino dalla scarpa e chi invece continuerà a sentirne il dolore?

Info e prenotazioni: 3337167331 - centroculturalelortica@gmail.com