20 esperti mondiali di teatro, tecnologia e scienza per 3 giorni di conferenze online: ecco "Hope!"

Teatro Testori propone dal 4 al 6 aprile, online, il ciclo di conferenze "Hope!" promosso da PlayOn!, il progetto europeo che vede Elsinor Centro di Produzione Teatrale partner italiano di un network di 9 teatri e 8 università europei impegnati nello studio delle nuove tecnologie immersive applicate al teatro.

Più di 20 esperti mondiali di teatro, tecnologia e scienza presenteranno performance teatrali, nuovi approcci di ricerca e workshop pratici. Gli incontri online esploreranno come le tecnologie digitali, e in particolar modo le tecnologie immersive, possono aprire nuovi spazi per il teatro e il suo pubblico. Si parlerà di realtà aumentata, realtà virtuale e realtà mista e le varie opportunità che aprono al linguaggio teatrale. Il pubblico di "Hope!" potrà prendere parte a numerosi formati interattivi registrandosi attraverso l’apposito form (https://playon.reactionlink.events) . La partecipazione è completamente gratuita.

Hope! e i nuovi formati interattivi: teatro su Twitter con Burgtheater di Vienna

Il 5 aprile alle 20.30 sarà possibile prendere parte alla performance ideata da Burgtheater di Vienna: Mother Hope and Her Children (Madre Speranza e i suoi figli) , interamente su Twitter e divisa in due atti, il primo al Berliner Ensemble nella capitale tedesca e il secondo al Teatro Ludowy a Cracovia. Il pubblico potrà partecipare attivamente attraverso il proprio canale twitter usando l’hashtag #HopeVorstellung.

Hope! Conference: il programma inizia ogni giorno alle 10:00 e deè consultabile al ink https://playon.reactionlink.events