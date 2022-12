"Horror politics": il cinema horror arriva Forlì con ospiti, presentazioni e la proiezione di Videodrome di Cronenberg

Tornano a Forlì gli appuntamenti di TraumFabrik, gli aperitivi a tema (non solo) cinematografico, quest’anno affiancati da un evento speciale targato Nuove (Re)Visioni, la rassegna che riporta in sala il grande cinema del passato più o meno recente. Quest’anno il tema è il cinema dell’orrore e i suoi sotto-testi politici. Perché se il cinema è sempre in qualche modo connesso all’attualità politica, tanto più il cinema di genere, proprio perché è altamente codificato, è spesso pesantemente infiltrato e abitato dai fantasmi politici del periodo in cui viene prodotto, in maniera più o meno consapevole, più o meno conscia.

Ecco allora che si parte martedì 6 dicembre, presso il Diagonal Loft Club, con l’aperitivo seriale, per poi ritrovarsi lunedì 12 dicembre al Cinema Saffi d’essai con la proiezione speciale di Videodrome, capolavoro profetico e maledetto di David Cronenberg.

Quindi, per l’occasione, due delle azioni del progetto audiovisivo forlivese The Act of Looking — L’atto di vedere, uniscono le loro forze in due eventi diversi ma congiunti. Due appuntamenti per gli amanti del brivido, del cinema e della politica, che saranno l’occasione per scoprire i significati politici delle pellicole che hanno fatto la storia del cinema dell’orrore.

Tutto inizia, a ingresso libero, martedì 6 dicembre alle 19 quando al Diagonal Loft Club ci sarà l’aperitivo seriale di TraumFabrik, durante il quale Matteo Lolletti, regista e docente di Linguaggi e pratiche della comunicazione audiovisiva presso Unibo, ci racconterà alcune “Brutte Storie - L’attualità politica in 50 anni di film horror”. Un viaggio di un’ora, veloce ma preciso, in alcune delle tendenze che più di altre hanno esplicitato la relazione diretta tra horror e politica, passandone in rassegna gli episodi principali, i film più rivelatori; perché l’orrore è intrinsecamente politico: dimmi di cosa hai paura e ti dirò chi sei.

Ma la serata non finisce lì. A seguire, infatti, arriva l’attesissimo nuovo appuntamento con il Billy’s Game - Il gioco del cinema!, un coinvolgente quiz in cui le squadre partecipanti si sfidano su titoli, citazioni e curiosità legate al mondo del cinema. In palio i biglietti per la proiezione speciale di Videodrome del 12 dicembre, ossia il secondo appuntamento di questo evento dedicato al cinema di genere.

Lunedì 12 dicembre, infatti, dopo il successo degli appuntamenti estivi dedicati al cinema di genere, torna la rassegna Nuove (Re)Visioni. Al Cinema Saffi d’essai si terrà alle ore 21 la proiezione di Videodrome, leggendario capolavoro del cinema horror del regista canadese David Cronenberg. Il film, in lingua originale con sottotitoli in italiano e proposto nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, sarà introdotto da Matteo Lolletti e da Leo Canali ed Edoardo Saccone, i giovani ideatori di Casaba, un podcast a tema cinematografico che ogni settimana propone riflessioni originali sulle novità più interessanti dal mondo del cinema. Il costo del biglietto della proiezione è 8,50 €, ridotto 6,50 €.

“Horror Politics: la dimensione politica del cinema dell’orrore” è un evento di TraumFabrik e Nuove (Re)Visioni, parte del progetto audiovisivo The Act of Looking - L’atto di vedere. Gli eventi sono ideati e organizzati da Sunset Studio in collaborazione con Tiresia Media, con il supporto del Comune di Forlì e in collaborazione con la Cineteca di Bologna, il Cinema Saffi d’essai, il Diagonal Loft Club e Billy - Rivista di cinema e altre perversioni.