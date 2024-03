"How to grow a lotus", yoga protagonista nel secondo appuntamento dei laboratori gratuiti dedicati agli under35 a cura di Masque teatro

Sabato 9 marzo, dalle 15 alle 18, presso la Fabbrica delle Candele, si tiene il secondo appuntamento del ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under35 a cura di Masque teatro con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Forlì. Il laboratorio, condotto da Francesca Proia, è intitolato "How to grow a lotus". Qui il processo di ricerca corporea basato sullo yoga innesca un fenomeno di fioritura percettiva. In un dato momento, la mente si apre letteralmente come un fiore, a captare, tra le memorie latenti nella storia del corpo, quelle che in quell’istante sono pronte a farsi racconto.

È qualcosa di spontaneo, come un succo che cola da una pianta. Si vuole arrivare a una pratica in cui nessun gesto, neppure un respiro, sia dato per scontato: tutto deve avere una sua rifondazione organica nel momento. Poter sentire il corpo come una cosmologia di ciò che siamo. Corpo non disgiunto dai pensieri, dal creare, dal dire. Corpo misterioso, a un tempo materia dell’inconscio e superficie imperturbabile. Corpo origine del tempo, fonte di messaggi segreti, di risorse continue e inaspettate, e che, sempre, anticipa la coscienza. La sensibilizzazione che questa pratica produce costituisce l’inizio di ogni atto performativo possibile: un corpo spogliato da ogni condizionamento, capace di ricreare il tempo e lo spazio. Il laboratorio propone un lavoro sulle tecniche dello yoga atte a mettere a fuoco il tema della presenza. A partire da qui, vengono esplorati differenti modi per generare una danza.

Francesca Proia ha lavorato come danzatrice in Italia e in Francia. Ha collaborato a lungo con il regista Romeo Castellucci / Socìetas Raffaello Sanzio. Attiva nell'ambito della creazione performativa, ha presentato i suoi lavori nei maggiori festival italiani e internazionali, ricevendo numerosi riconoscimenti. Interessata da sempre alle pratiche di rinnovamento percettivo, giovanissima si diploma insegnante di yoga. Tutto il suo lavoro è attraversato da un percorso di studio dello yoga che diviene una forma di ricerca poetica appoggiata sulle tecniche sottili. Numerose le sue pubblicazioni dedicate allo yoga. Il ciclo di laboratori proseguirà poi con altri tre appuntamenti, programmati tra marzo e aprile 2024, tutti di sabato pomeriggio dalle 15 alle 18, tra la Fabbrica delle Candele e il Teatro Felix Guattari. In questa serie di laboratori ci si pone con uno sguardo scintillante verso l’esplorazione di pratiche note nel desiderio di poter corroborare le nuove complessità in divenire.