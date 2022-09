I 7 peccati capitali nel centro storico di Forlì: visita guidata

Alla scoperta de "I 7 peccati capitali di Forlì", giovedì 22 settembre, con la visita guidata ideata e condotta da Chiara Macherozzi, guida turistica della Regione E-R, nel centro storico di Forlì, attraverso tappe correlate ad episodi e personaggi emblematici dei sette peccati capitali: superbia, avidità, ira, invidia, lussuria, gola e accidia. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre mercoled 21 settembre tramite whatsapp scritto al numero 349-8087330 .

La visita guidata, in modalità ad aggregazione libera, si effettuerà solamente al raggiungimento di un quorum minimo di prenotazioni pervenute entro e non oltre il termine prestabilito . La visita guidata è per un pubblico adulto. Tariffa a testa: dai 18 anni 15 euro. Ritrovo ore 20:30 al chiostro di San Mercuriale, Piazza Saffi. La visita guidata si svolgerà interamente all’aperto e non si svolgerà in caso di pioggia. La visita guidata si svolgerà in ottemperanza alla normativa vigente anti-Covid-19 .