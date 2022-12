I bambini della Scuola Manzoni in scena con Annalena Tonelli

Mercoledì 21 dicembre alle 20,30 il Teatro San Luigi ospiterà la rappresentazione teatrale “La città della gioia:io sono nessuno” a cura delle maestre della scuola primaria Manzoni per la regia di Francesca Fantini. In scena gli alunni delle classi 4° A, 4°B e 5°A della Scuola primaria Manzoni, dell’Istituto Comprensivo n.4 Annalena Tonelli di Forlì. Lo spettacolo è partecipante alla 22esima edizione del Festival "L'Occidente nel Labirinto" ed è l’ultimo evento in programma per la sezione teatro del Festival promosso dal circolo Acli "Lamberto Valli" in collaborazione con una rete di associazioni ed enti del territorio forlivese.

“La città della gioia: io sono messuno” è una rappresentazione ispirata alla vita della missionaria forlivese Annalena Tonelli, come giovane studentessa, amica, madre, sorella, missionaria, medico, che si è fatta prossima dei più poveri della terra. Lei ha condiviso con spontaneità e umanità i cammini di ciascuno, curando, incoraggiando, sostenendo, rallegrandosi e anche soffrendo insieme agli ultimi perché come diceva “solo l’amore ha un senso, solo l’amore libera l’uomo da tutto ciò che lo rende schiavo, solo l’amore fa sì che noi non abbiamo più paura di nulla ed è allora che la nostra vita diventa degna di essere vissuta, che diventa bellezza, felicità anche nella sofferenza”. Una vita piena vissuta nella condivisione, con la gioia del servizio gratuito, del farsi dono, capace di amare quella parte di umanità abbandonata perché “la vita è sperare sempre, sperare contro ogni speranza in un mondo nuovo”.