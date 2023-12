I Barbapapà arrivano a Formì per incontrare i più piccini

“Resta di stucco, è un barbatrucco”: nel villaggio di Natale di Formì arrivano i celeberrimi Barbapapà. Sabato 16 dicembre alle 16, i personaggi ideati all’inizio degli anni Settanta dalla fantasia dei transalpini Annette Tison e Talus Taylor daranno vita a un evento tutto dedicato ai giovanissimi e alle loro famiglie. Barbapapà e Barbamamma saliranno sul palco del distretto commerciale all’uscita del casello dell’A14, insieme a tutti i coloratissimi protagonisti delle loro storie, per intrattenere i loro piccoli fan con storie incentrate sui valori che promuovono da sempre: amore per la natura, rispetto dell’ambiente, sostegno reciproco, creatività e immaginazione, inclusività, gentilezza e lavoro di squadra. Principi che da sempre rendono i Barbapapà non solo divertenti e piacevoli per i bambini, ma anche educativi e formativi.

“Un Natale Formìdabile”, il programma delle animazioni festive di Formì, prosegue il 23 dicembre, con la corsa “Babbo Running” (inizio ore 15). Il 6 gennaio si chiude alle 16 con un altro appuntamento dedicato ai più piccoli: le animazioni e le canzoncine delle Coccole Sonore.