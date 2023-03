I Bevano Est tornano a casa per l'ultima data della stagione del Forlimpopoli Folk Club

L’ultima data della stagione del Forlimpopoli Folk Club segna un ritorno a casa: i Bevano Est hanno infatti visto la luce nelle aule della Scuola di Musica popolare di Forlimpopoli. Da allora ne hanno fatta tanta di strada, centinaia di concerti in tutta Europa, premi prestigiosi, colonne sonore importanti e tanti album, ma tornano a casa sempre volentieri nel Teatro, il Verdi di Forlimpopoli, che per primo li vide esibirsi.

Venerdì 10 Marzo alle 21:00 presenteranno live l’ultimo album: “Graniglia”.

Bevano Est è un progetto musicale che pulsa dal 1991 e attraverso l’uso di strumenti acustici e della tradizione, propone un mischio di sonorità, ritmi e melodie, catalizzate dal semplice desiderio di comunicare un modo originale e riconoscibile che traversa le consuetudini. Non c’è necessità di un’appartenenza stilistica ma l’orgoglio di affermare un’individualità consapevole, curiosa ed accogliente. La loro musica e’ suonata con l’anima e con il corpo, con la dolcezza e con la rabbia, con la gioia e la malinconia. La loro musica è semplicemente ….musica. Bevano Est si forma nel 1991 all’interno della scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli come progetto di studio della musica popolare condotto dal Maestro Riccardo Tesi. Da subito l’attenzione viene rivolta ad una musica della tradizione ampia e trasversale senza porsi il problema di una riproposizione filologica e specifica di un’area, nasce cosi un metodo di lavoro che osa accostamenti di melodie e di ritmi in una fusione di generi che crea uno stile originale e riconoscibile.

Info: www.musicapopolare.net, marcobartolini65@gmail.com,3891005150, ingresso ad offerta libera