I brani più celebri dei musical e delle colonne sonore: alla Rocca di Caterina arriva La Toscanini Next

Mercoledì 31 luglio alle ore 21.00, presso la Rocca di Caterina a Forlì, nell’ambito di Emilia Romagna Festival, La Toscanini Next, progetto orchestrale per giovani musicisti della celebre Fondazione Arturo Toscanini, si esibirà in Musical e dintorni interpretando alcuni dei brani più celebri dei musical e delle colonne sonore più iconiche. Da Jesus Christ Superstar a Mary Poppins, dagli Abba ai Metallica, passando per i Queen: un’ibridazione sinfonica-operistica trascinerà lo spettatore in un’esibizione unica, all’interno della quale classico e contemporaneo si fonderanno in modo inestricabile.

Amare il cinema significa anche amare la musica, non solo per la bellezza delle colonne sonore originali, ma anche perché spesso e volentieri le grandi canzoni hanno accompagnato il successo di film altrettanto grandi. Impossibile non ripensare al film Ghost senza ascoltare Unchained Melody in sottofondo; o riguardare Pretty Woman senza canticchiare l’omonima canzone di Roy Orbison. Oppure, sul versante della musica classica, per gli amanti della fantascienza e del grande cinema d’autore è impossibile immaginare la scimmia di 2001: Odissea nello spazio che fa roteare l’osso davanti al misterioso monolite nero senza udire nelle orecchie i timpani e i fiati di Così parlò Zarathustra di Richard Strauss. Basta immaginare la scena per sentirla echeggiare nelle orecchie. A questo si aggiunge la cultura del musical, di cui Jesus Christ Superstar è forse l’esempio più iconico e sontuoso: la storia di Gesù, della sua passione e del suo martirio, raccontata dal canto di umani disperati e pieni di speranza, con un arrangiamento rock che da solo è bastato per cambiare la storia della musica e del cinema. Come hanno fatto i Queen e gli Abba, a cui sono stati dedicati musical originali, le cui canzoni continuiamo a sentire nelle programmazioni radio di tutti i giorni.

La Toscanini Next, con Musical e dintorni, presenta uno spettacolo in cui classico e contemporaneo si uniscono come non mai. Musica e “settima arte”: con arrangiamenti sorprendenti, capaci di unire l’anima sinfonica a quella del rock, La Toscanini Next accompagnerà il pubblico alla scoperta di ciò che forse è stato il picco della creatività musicale del ‘900. Dopo Adrew Lloyd Webber, autore di Jesus Christ Superstar, niente è stato più lo stesso. E anche a Forlì, il 31 luglio, il pubblico si troverà davanti a qualcosa di inedito, in un percorso eccezionale di ibridazione musicale.

La Toscanini NEXT è un progetto orchestrale innovativo della Fondazione Arturo Toscanini, realizzato in collaborazione e con il sostegno della rete culturale della Regione Emilia-Romagna. Nata nel 2020 da percorsi di Alta Formazione per dare un’opportunità di lavoro ai giovani, è formata da musicisti under35 selezionati tra le eccellenze musicali emergenti, con evidenti qualità solistiche e poli-strumentistiche. Le sue cifre stilistiche e musicali sono rappresentate dall’interazione e la fusione di generi e stili differenti, dalla qualità performativa di eccellenza e dalla forte innovatività progettuale. Ogni musica proposta viene scelta, elaborata, trascritta, arrangiata all’interno del Laboratorio NEXT, per creare un timbro orchestrale dalla spiccata personalità e un repertorio caratterizzante e unico. A dirigere l’orchestra sarà Roger Catino, che ne è direttore e arrangiatore fin dalla fondazione.

IN CASO DI MALTEMPO

Teatro Piccolo, via Cerchia 98, Forlì (FC)

INFO INGRESSO

Ingresso € 5 – Fino a 10 anni € 1

Disponibile su Vivaticket