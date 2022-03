"I colori della natura": una mostra fotografica per sostenere l'Ail

Prezzo non disponibile

Sarà visitabile fino al 31 marzo, presso il Barottica di corso Diaz 10, Forlì, la mostra fotografica solidale promossa dal Lions Club Forlì Host dal titolo “I colori della natura”. I proventi della vendita delle immagini esposte saranno devoluti per il progetto di assistenza domiciliare dell’AIL - Associazione Nazionale Leucemia, sezione di Forlì-Cesena.

La mostra include immagini di piante, fiori e pesci scattate da alcuni soci Lions ed è organizzata in collaborazione con Andrea Focaccia, che ha messo a disposizione lo spazio espositivo. Altro obiettivo della mostra è quello di trasmettere, attraverso le immagini naturalistiche, la bellezza della natura come richiamo all’educazione civica, al rispetto delle risorse naturali, alla salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente in tutti i suoi aspetti. Tali principi che sono alla base dello sviluppo sostenibile che il Lions International persegue attraverso un impegno globale sull’ambiente.