I Dang Dang live al BiFor - Birra Forlì

Mercoledì 7 settembre alle 21:30 al BiFor arrivano in concerto i Dang Dang, una band di cui l’evoluzione stilistica passa tramite l’uso massivo di synth e drum machine che li porta talvolta in territori più dance oriented in cui i live diventano delle performance ipnotiche ed energiche che rievocano lo spettro della Madchester e della Acid Factory. I nuovi brani evolvono in sonorità talvolta più eterogenee spaziando dall’ethereal wave, al trip hop, alla dub e al world beat alla David Byrne. Il loro sound è un mix di classiche ispirazioni new wave come Depeche Mode e Joy Division, reminiscenze post-punk alla Bauhaus e Siouxsie & The Banshees e suggestioni art pop di Talking Heads e Television. I Dang Dang hanno aperto i live di artisti tra cui Protomartyr, David Eugene Edwards ed Alexander Hacke. La band è formata da Fabio Borroni (chitarre, basso e voce), Nicola “Rospo” Bustacchini (basso), Matteo Castagnoli (chitarre, drum machines e voce) e Lara Zambelli (synth e voce). Per prenotazioni è possibile contattare il numero 388 584 9326.