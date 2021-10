I disturbi della mente umana portati sul palco del Teatro comunale di Predappio dalla Compagnia Ogm

La Compagnia Ogm presenta "Disturbi incrociati" al Teatro Comunale di Predappio, sabato 16 ottobre alle 21 e domenica 17 ottobre alle 16.30. Nello studio di un affermato psichiatra si susseguono una serie di pazienti che mettono in scena casi emblematici dei più comuni disturbi della mente umana, questa la trama dello spettacolo per la regia di Romina Zoli.

In scena ci saranno Andrea Zoli, Sara Ulivucci, Sara Barucci, Giulia Ferretti, Christian Strada, Giulia Montaguti, Michele Biondi, Sofia Strada, Gabriele D'Alleva, Sebastian Irimescu, Marco Tassani, Giovanni Petrini.



INFO E PRENOTAZIONI: prenotazione obbligatoria a 339/7097952 - 347/9458012 - 0543/1713530 - info@teatrodelleforchette.it

BIGLIETTI: intero € 15,00, ridotto € 10,00 (Ragazzi under 25, Over 65, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni)



In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021 l’accesso in Teatro avviene a partire da 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo, su esibizione di Certificazione verde Covid-19 - green pass (fatta eccezzione per i minori 12 anni) e documento di identità