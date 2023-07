"I dolci al tempo di Caterina Sforza": un libro racconta la tavola della Signora di Forlì

Lunedì 17 luglio, alle ore 21.00, presso l'anfiteatro del parco di via Dragoni, verrà presentato il libro "I dolci al tempo di Caterina Sforza" di Cecilia Milantoni.

Caterina Sforza, vissuta tra la fine del Medioevo e l'inizio del Rinascimento, è stata la musa ispiratrice per la ricerca condotta dall'autrice. Avvolta da un fascino misterioso, ancora oggi si sente la necessità di indagare su alcuni degli interessi della Signora di Forlì, talora sorprendenti, come il cibo. Cosa avremmo potuto trovare nelle tavole imbandite degli Sforza, tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento? Esistevano dolci nel Medioevo e nel Rinascimento? Per rispondere nel libro viene proposto un viaggio attraverso 50 ricette di dolci, lungo il quale la storia dell'alimentazione si fa viva nei suoi profumi, colori e impasti: un'esperienza unica, dove ognuno può diventare protagonista attraverso le sperimentazioni di sapori antichi.

Partecipazione libera.