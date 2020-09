I draghi: una camminata tra folklore e zoologia

I draghi, conosciuti in tutto il mondo con valenza positiva o negativa, sono da sempre presenti nell'immaginario di tutte le culture del pianeta. La Romagna non fa eccezioni: antiche cronache narrano di un tempo in cui simili creature erano temute in molte città e si dice che alcune chiese custodissero i loro resti. Il naturalista Ulisse Aldrovandi li considerava reali, arrivando persino a descrivere di persona un Draco Bipede trovato nelle campagne bolognesi nel 1200.

Anche nel fiume Ronco, alle porte di Forlì, sembra abitasse un drago e giovedì 17 settembre se ne seguono le tracce nella storia camminando lungo il percorso fluviale, circondati dai suoni degli animali notturni e dalla magia di antiche leggende.

Partenza dal parcheggio dello Stadio Sansovini alle 20:30. Quota: euro 12,00; comprende visita con guida escursionistica (Rocco Penazzi) e narratore (Lorenzo Rossi). Il pagamento avviene in contanti sul posto; per maggior sicurezza si prega di presentarsi con la somma esatta per ridurre al minimo il maneggiamento del denaro.

Iscrizione obbligatoria con messaggio Whatsapp 3292015682 (Stefano) (per favore NO sms, NO chiamate). Adatto ai bambini; potranno essere ammessi solo garantendo sorveglianza e responsabilità da parte di un adulto. Distanza totale da percorrere: 4 km. Consigliato abbigliamento da trekking. Obbligatorio portare torcia elettrica. Prendere visione delle misure anti-Covid: https://www.mysteryleader.com/regolamento-anti-covid-19-per-il-partecipante/